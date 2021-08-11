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07:03, 11 августа 2021

Уже шестые сутки правоохранительные органы не могут найти людей, которые сбежали из изолятора в Подмосковье

Уже шестые сутки правоохранительные органы не могут найти людей, которые сбежали из изолятора в Подмосковье. За информацию об их местонахождении ранее объявили вознаграждение.

Обвиняемый в убийстве Александр Мавриди, а также обвиняемые в воровстве граждане Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря сбежали в ночь на пятницу.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщало, что побег был спланирован заранее. Предполагаемого организатора накануне перевели в камеру к его знакомым, которые, как и он, были уроженцами Молдавии. Окно для подачи еды в камеру ночью оказалось либо не закрыто, либо закрыто не полностью, что дало беглецам возможность вскрыть замок и уйти. Собеседник агентства предположил, что произошедшее было задумано либо сообщниками Мавриди, либо людьми, которые хотят нанять наёмного убийцу для другого дела. Источник также добавил, что пятеро сбежавших, вероятно, уехали из подмосковной Истры на электричке.
За информацию о местоположении Мавриди полиция обещала вознаграждение в один миллион рублей.

Ранее в подмосковном Следственном Комитете объявили, что по факту побега возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Два сотрудника истринского ИВС были арестованы.


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