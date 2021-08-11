Система оплаты проезда по распознаванию лица в метро не будет обязательной, заверили в столичном департаменте транспорта. Новая бесконтактная технология, которая будет встроена в мобильное приложение «Московский транспорт», по замыслу мэрии, позволит ускорить прохождение турникетов, но не отменит ни один из ныне действующих более чем десятка способов оплаты. Также в Дептрансе обещают строго следить за конфиденциальностью данных.

О тестировании технологии сообщалось накануне. Ранее несколько раз становилось об утечках разных баз цифровых данных москвичей.