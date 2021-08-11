В группе компаний Mercury, которая управляет ЦУМ, объявили, что удивлены проверкой ФАС и не знают о ее причинах

В группе компаний Mercury, которая управляет московским универмагом ЦУМ, объявили, что удивлены проверкой ФАС и не знают о ее причинах. Год назад, уточняют в пресс-службе, аналогичная проверка в отношении них уже проводилась.

Накануне стало известно, что ФАС пришла с проверкой в офисы компании, которую заподозрила в сговоре на рынке продукции элитных брендов – в том числе при интернет-продажах.