Во Франции сегодня состоится заседание Совета обороны по поводу эпидемиологической ситуации. В стране продолжаются масштабные акции протеста против так называемых «санитарных пропусков».

Париж опасается новой волны коронавируса и хочет избежать ее, стимулируя население прививаться. Добиваются этого ограничениями – в стране ввели «санитарные пропуска». Это своего рода подтверждение вакцинации, которые дает людям право посещать культурные и спортивные мероприятия, музеи, библиотеки, кинотеатры, концерты и стадионы или, к примеру, Эйфелеву башню. Два дня назад зона применения пропусков расширилась. Теперь они нужны и для авиа— и железнодорожных путешествий на дальние расстояния. Кроме того, ввели обязательную вакцинацию для медработников и тех, кто работает с людьми в группах риска. С тех пор, как власти ввели эту систему, десятки тысяч французов выходят на акции протеста. Они считают это дискриминационной мерой и нарушением их прав, требуют смягчить ограничения. При этом опросы общественного мнения показывают, что большинство жителей страны поддерживают политику властей.

После того, как власти объявили о введении пропусков, в Тулоне на нескольких рекламных щитах вывесили фотографии президента Эмманюэля Макрона со свастикой и усиками Гитлера. Отменять пропуска власти категорически отказываются, но обещали первую неделю никого не штрафовать.