В Афганистане террористы взяли под контроль город Фарах у границы с Ираном. Они идут в наступление, несмотря на численное превосходство проправительственных сил.

Талибы объявили о захвате всех ключевых объектов столицы провинции Фарах на западе страны. Как сообщает афганский телеканал Tolonews, террористы заняли и управление полиции, и резиденцию губернатора.

Таким образом, как отмечало ранее агентство AFP, террористы захватили контроль над большей частью страны, в основном на западе и северо-востоке. Правительственные войска сейчас защищают столицу и районы в центре республики.

Такая ситуация сложилась вопреки тому, что у сторонников официальных властей около трёхсот тысяч военных, а у талибов от 55-ти до 85-ти тысяч. Также, по подсчётам агентства, Кабул тратит на армию от 5-6 миллиардов долларов в год, большинство из которых приходит из США, а террористы – не более полутора миллиардов. Источники их финансирования – вымогательство, торговля наркотиками и налоги с контролируемых территорий.

Движение «Талибан» признанно террористическим и запрещено в России. Несмотря на это, его представители в этом году уже несколько раз приезжали в Москву на переговоры. На фоне вывода из Афганистана к сентябрю военного контингента США талибы взяли под контроль уже две трети территории страны – 8 провинций только за последнюю неделю.