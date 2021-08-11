Минобрнауки России отстранил Наталью Починок от должности ректора РГСУ до 6 сентября

Минобрнауки России отстранил Наталью Починок от должности ректора Российского государственного социального университета до 6 сентября. Также отстранена проректор по социальной политике и экономике Ольга Бахтина. В отношении обеих проводится служебная проверка по статье «О противодействии коррупции».

Декан факультета коммуникативного менеджмента РГСУ Игорь Романов сказал, что отстранение ректора и ее зама – это не более чем формальность.

Проверка никак не повлияла на работу вуза, добавил Игорь Романов.