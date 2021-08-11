Представители Центральной избирательной комиссии прибыли в Петербург. Поводом для визита стала жалоба певицы Татьяны Булановой, которая баллотируется в городское заксобрание.

Сотрудники Центризбиркома посетят несколько местных комиссий, на которые жаловались кандидаты. Об это сообщили в Горизбиркоме. Формально ЦИК не является вышестоящей комиссией ни на муниципальных выборах, ни на выборах городского парламента. Гости из Москвы могут проверять лишь, как организован процесс подготовки к выборам в Госдуму. Их визит анонсировала глава ЦИК Элла Памфилова. Ранее к ней обратилась кандидат от партии «Родина» Татьяна Буланова. Она пожаловалась, что партии не дают размещать плакаты для наружной агитации.

После избирательной кампании в Петербурге в 2019 году Элла Памфилова предлагала Горизбиркому самораспуститься. Однако этого не произошло. Отмечу, ЦИК регулярно рекомендует кандидатов на должность председателя, а затем сам же критикует их работу и требует отставки.

В то же время на фоне визита московской делегации стало известно, что на выборы в городской парламент все-таки согласились зарегистрировать яблочника Бориса Вишневского.