В Еврокомиссии отказались выделять деньги на стену на границе Литвы с Белоруссией

Стену хотят строить на фоне миграционного кризиса в регионе. Официальный представитель ведомства Адальберт Янц пояснил, что Брюссель не финансирует из своих фондов никакие заграждения и стены, но поможет решать проблему комплексно, следя за максимально эффективным расходованием своих средств.

Приток мигрантов через границу резко вырос в последние недели, когда Александр Лукашенко в отместку за европейские санкции против своего режима начал свободно пропускать нелегалов через свою территорию. В Литве в связи с этим объявили режим ЧС, недавно примеру этой страны последовала Латвия.