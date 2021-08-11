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05:03, 11 августа 2021

В Еврокомиссии отказались выделять деньги на стену на границе Литвы с Белоруссией

Стену хотят строить на фоне миграционного кризиса в регионе. Официальный представитель ведомства Адальберт Янц пояснил, что Брюссель не финансирует из своих фондов никакие заграждения и стены, но поможет решать проблему комплексно, следя за максимально эффективным расходованием своих средств.
Приток мигрантов через границу резко вырос в последние недели, когда Александр Лукашенко в отместку за европейские санкции против своего режима начал свободно пропускать нелегалов через свою территорию. В Литве в связи с этим объявили режим ЧС, недавно примеру этой страны последовала Латвия.


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