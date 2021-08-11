Основатель «РуссНефти» Михаил Гуцериев передал брату 37% акций после британских санкций

Об этом объявили спустя сутки после того, как против миллиардера ввела санкции Британия за связи с режимом Александра Лукашенко. Тем не менее, в сообщении кипрской компании, через которую переданы акции, говорится, что смена собственника произошла еще два месяца назад – не уточняя, по какой причине.

В июне Гуцериев уже попал под аналогичные санкции Евросоюза, как один из крупнейших инвесторов в Белоруссии и опора режима Лукашенко. После этого бизнесмен вышел из совета директоров «Русснефти». Новые санкции были объявлены в годовщину президентских выборов в Белоруссии, итоги которых не признают оппозиция и Запад.