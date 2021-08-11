Двоюродный племянник президента Роман Путин снялся с выборов в депутаты Госдумы

Предприниматель и председатель партии «Россия без коррупции» собирался баллотироваться по одномандатному округу номер 214 на северо-востоке Петербурга как самовыдвиженец. Почему он передумал – не уточняется.

Выборы в Думу пройдут 17-19 сентября.