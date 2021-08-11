ЦБ: долги россиян перед банками достигли 24 трлн рублей

Об этом объявили в Центробанке. С начала 2021-го эта сумма выросла примерно на 10 процентов, а за последний год – почти на 20. По данным Объединенного кредитного бюро, в июне российские банки выдали 1,7 млн потребительских кредитов, что стало абсолютным рекордом по количеству одобренных заявок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло более чем в полтора раза, с маем — почти на 10 процентов.

Весной ЦБ сообщил, что общая долговая нагрузка россиян на конец первого квартала 2021 года достигла 12%, это значит, что из каждых ста рублей, заработанных в стране, 12 уходило на погашение тех или иных ссуд.