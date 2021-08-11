Facebook объявил о блокировке более 300 связанных с Россией аккаунтов за распространение дезинформации о ковиде

Как сообщает пресс-служба фейсбука, все аккаунты были связаны с дочкой британской маркетинговой компании Fazze, которой управляли из России. С них велась компания по дискредитации западных вакцин.

В первую волну, в конце прошлого года, аккаунты выкладывали мемы и комментарии, в которых утверждалось, что вакцина AstraZeneca может превратить людей в шимпанзе, в мае этого года – ставили под сомнение безопасность вакцины Pfizer.

Как отмечает Facebook, именно в это время правительства Индии и ряда латиноамериканских стран обсуждали возможность экстренного применения этих препаратов.