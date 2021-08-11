Правительство Германии создаст фонд на 30 млрд евро для помощи пострадавшим от недавних наводнений

Об этом объявили по итогам специального заседания канцлера Ангелы Меркель с главами федеральных земель. Причем менее одной десятой этих средств будут выделяться из центрального бюджета – они пойдут на такие цели, как например восстановление автобанов. Остальные деньги выделят земельные бюджеты.

Из-за рекордных ливней и вышедших из берегов рек в Германии погибли почти 200 человек, больше всего пострадала земля Рейнланд-Пфальц.