В Великобритании обе дозы вакцины от ковида получили уже три четверти совершеннолетних

Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон. Прививочная кампания в стране стартовала еще в начале декабря и сразу опережала средние темпы по Евросоюзу. Власти увеличили интервал между первым и вторым уколом с 3 недель до 3 месяцев, чтобы побыстрее охватить как можно более широкий круг людей. На фоне успеха прививочной кампании к лету в Соединенном Королевстве отменили бОльшую часть ограничений, при этом даже с новым ростом числа заражений смертность от ковида осталась на околонулевых отметках.
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