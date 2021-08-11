В Великобритании обе дозы вакцины от ковида получили уже три четверти совершеннолетних

Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон. Прививочная кампания в стране стартовала еще в начале декабря и сразу опережала средние темпы по Евросоюзу. Власти увеличили интервал между первым и вторым уколом с 3 недель до 3 месяцев, чтобы побыстрее охватить как можно более широкий круг людей. На фоне успеха прививочной кампании к лету в Соединенном Королевстве отменили бОльшую часть ограничений, при этом даже с новым ростом числа заражений смертность от ковида осталась на околонулевых отметках.