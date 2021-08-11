На Принцевых островах близ Стамбула обнаружено тело пропавшего россиянина

Об этом сообщает турецкая полиция. 20-летнего Макара Рагина нащли в прибрежных скалах острова Бургазада, рядом была сумка с его документами. Официально опознание пока не проводилось, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу в морг. Как юноша туда попал и отчего умер, пока непонятно.

Рагин вылетел в Стамбул в середине июля и должен был вернуться в конце. Его отец сообщил в российское посольство, что в день исчезновениям Рагина проходил рейд по борьбе с нелегальными мигрантами.