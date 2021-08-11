Территориальный избирком в Петербурге отказал Татьяне Булановой в регистрации на выборы в городское Заксобрание

Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Родина», которая и выдвинула артистку. В ТИКе при этом сослались на запредельный процент брака в собранных Булановой подписях. Певица хотела баллотироваться по одномандатному округу номер 7 на северо-востоке города. В «Родине» отказ в регистрации назвали неправомерным и пообещали обжаловать.