Территориальный избирком в Петербурге отказал Татьяне Булановой в регистрации на выборы в городское Заксобрание

Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Родина», которая и выдвинула артистку. В ТИКе при этом сослались на запредельный процент брака в собранных Булановой подписях. Певица хотела баллотироваться по одномандатному округу номер 7 на северо-востоке города. В «Родине» отказ в регистрации назвали неправомерным и пообещали обжаловать.
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