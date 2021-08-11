Американская ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в штате Вирджиния

Трансляцию вело на своем сайте агентство НАСА. Ракета успешно вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus, который доставит на МКС стройматериалы и научное оборудование. На станцию он прибудет, как ожидается, завтра, проведет там порядка трех месяцев и по возвращении заберет мусор, вместе с которым сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 16-я такая миссия НАСА.