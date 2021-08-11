Признавшийся в убийстве по неосторожности камчатский депутат-единоросс-миллардер отправлен под домашний арест

Такую меру пресечения Игорю Редькину городской суд Петропавловска-Камчатского избрал на два месяца. Вчера он рассказал правоохранителям, что хотел отпугнуть выстрелом медведя в сумерках возле поселка Озерновский, но случайно попал в человека.

Из партии Редькина уже исключили.