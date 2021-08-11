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03:10, 11 августа 2021

В Италии представители сразу нескольких партий требуют отставки замминистра экономики, уличенного в апологии фашизма

Клаудио Дуригон, состоящий в партии «Лига», предложил вернуть историческое название парку в городе Латина близ Рима. Его высадили на землях, осушенных в правление фашистов, и назвали в честь брата дуче Бенито Муссолини, Арнольдо – но затем переименовали.
За отставку высказался также глава МИДа Луиджи ди Майо, чья партия «5 звезд» сейчас крупнейшая в парламенте и в правящей коалиции.


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