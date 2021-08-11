В Латвии обязали школьников иметь сертификаты вакцинации от ковида для очного обучения в новом учебном году

Там также сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для преподавателей.

Исключения будут делаться для недавно переболевших, также в качестве альтернативы можно будет сдавать тесты на ковид – с какой периодичностью, неизвестно, но за счет государства. Ранее бесплатные тесты на ковид отменили власти Германии и Франции.

Накануне акция протеста против дискриминации непривитых прошла в столице соседней Литвы, для ее разгона полиция применила газ, есть пострадавшие.