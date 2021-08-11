Аргентинский футболист Лионель Месси подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен»

Контракт подписан по схеме «2+1». В данный момент, как уточняют в клубе, Месси проходит медобследования.

34-летний футболист дебютировал в «Барселоне» в 2004-м и является рекордсменом клуба и по количеству сыгранных матчей, и по забитым мячам. За время игры в «Барселоне» Месси 6 раз становился обладателем «Золотого мяча», а «Барселона» 4 раза побеждала в Лиге чемпионов УЕФА и 10 раз – в чемпионате Испании.