Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подал в отставку на фоне скандала с сексуальными домогательствами

Решение вступает в силу через 2 недели. В заявлении чиновника ничего прямо не говорится об обвинениях против него, но недавно прокуратура завершила расследование в отношении Куомо и подтвердила обвинения. Уйти с поста тогда губернатора призвал и президент Джо Байден. В приставаниях Куомо обвинили сразу 11 бывших подчиненных. Сам он долгое время все обвинения отрицал и оставлять должность отказывался.

Расследование было гражданским, это значит, что никаких уголовных обвинений экс-губернатору предъявлять не планируют.