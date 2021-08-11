Бориса Вишневского восстановили на выборах в Заксобрание Петербурга

Об этом сам политик рассказал в своем телеграм-канале. Городской избирком отменил решение об отказе в регистрации территориального избиркома вскоре после того, как в город нагрянула со срочной проверкой московская делегация из Центризбиркома. Ранее зампреда питерского «Яблока» сняли с выборов за якобы причастность к объявленным экстремистскими организациями структурами оппозиционера Алексея Навального. Также стало известно, что по тому же округу в городской парламент выдвинулись еще сразу двое Борисов Вишневских, у которых от оригинального отличаются только отчества.