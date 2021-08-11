Новый тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин встретился с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой

Они прообщались больше часа. По итогам разговора Карпин рассказал журналистам, что встреча прошла продуктивно и мало чем отличалась от общения с другими кандидатами в сборную.

Между Дзюбой и Карпиным был конфликт во время работы обоих в клубе «Спартак».