Они прообщались больше часа. По итогам разговора Карпин рассказал журналистам, что встреча прошла продуктивно и мало чем отличалась от общения с другими кандидатами в сборную.
Между Дзюбой и Карпиным был конфликт во время работы обоих в клубе «Спартак».
Новый тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин встретился с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой
Они прообщались больше часа. По итогам разговора Карпин рассказал журналистам, что встреча прошла продуктивно и мало чем отличалась от общения с другими кандидатами в сборную.