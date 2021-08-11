Федеральная налоговая служба предложит бизнесменам новый способ уплаты налогов

На соответствующий контракт на портале госзакупок обратил внимание сайт РБК. Ведомство заказало разработку для юрлиц электронной системы, аналогичной той, что уже действует для физлиц – так называемого «единого налогового счета». К концу следующего года предприниматели смогут вносить на него произвольные суммы, которые ФНС будет сама автоматически распределять на уплату всех видов налогов и пошлин. Это позволит минимизировать ошибки при заполнениях деклараций и других документов, а также исключить ситуации, когда, например, у компании по одному налогу «зависла» переплата, и одновременно начисляются пени на недоимку по другому.
2021-08-11T02:06:43+03:00
2021-08-11T02:06:43+03:00
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02:06, 11 августа 2021
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