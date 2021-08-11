Российский самолет Ил-76 прибыл для тушения лесных пожаров в афинский аэропорт

Это сообщает с места событий корреспондент агентства ТАСС. Как ожидается, за ночь он заправится и на рассвете приступит к сбросу воды на горящие леса. Также на подмогу из России вскоре прилетит транспортный самолет Ан-124 с двумя вертолетами Ми-8 на борту, которые тоже примут участие в борьбе с огнем.

В Греции уже почти две недели стоит рекордная за полвека жара – местами столбики термометров приближаются днем к 50-ти градусам в тени.