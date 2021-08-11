Киргизская милиция возбудила дело против напавшего на русскоговорящую девушку

Ему не понравилось, что по-русски с ним говорит сотрудница торгово-развлекательного центра в Бишкеке, поэтому он ударил ее по голове калькулятором. Имя подозреваемого не разглашается, но известно, что ему уже запретили на 10 лет въезд в Россию. Дело возбуждено по статье «Хулиганство».
2021-08-11T02:06:38+03:00
2021-08-11T02:06:38+03:00
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02:06, 11 августа 2021
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