Министерство просвещения отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок

Об этом пишет журнал DOXA со ссылкой на соответствующий документ. Отстранение временное – до 6-го сентября, и связано с недочетами в декларации о доходах. Временно исполняющий обязанности ректора Андрей Хамров уточнил, что в вузе прошла внеплановая проверка Минпросвещения из-за «жалоб студентов на обучение, проживание».

Как отмечает «Коммерсант», в 2015 году глава РГСУ стала третьим в России ректором по уровню доходов, отчитавшись о годовом заработке в 41 млн рублей.