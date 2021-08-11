Камчатский депутат Игорь Редькин, признавшийся в случайном убийстве, исключен из «Единой России», сообщает сайт регионального отделения партии. Редькин рассказал правоохранителям, что хотел отпугнуть выстрелом медведя, но случайно попал в человека. Им оказался тридцатилетний мужчина, который позже скончался в больнице. Депутат написал заявление о приостановке членства в партии. Он задержан, сегодня, как ожидается, ему должны избрать меру пресечения.

Редькин уже более 20 лет занимается на Камчатке бизнесом, его официально задекларированных доход за последние три года – около полутора миллиардов рублей, что делает его одним из богатейших политиков России.