В Вильнюсе накануне прошла акция протеста против дискриминации непривитых от коронавируса

Недовольные собрались возле здания Сейма еще утром – по оценке полиции, их было около 5 тыс человек. Они простояли там до вечера и не давали депутатам уехать домой. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, в ответ полетели камни и бутылки с водой. Есть пострадавшие, но их количество не уточняется, так же, как и данные о задержанных.

Правительство балтийской республики намерено с 13-го сентября ввести систему, аналогичную той, что заработала с понедельника во Франции – для пользования фактически любыми общественными местами и транспортом нужен будет единый цифровой сертификат о вакцинации либо недавно перенесенной болезни, либо постоянно обновляемые за свой счет отрицательные тесты. Голосование по инициативе намечено на сегодня.