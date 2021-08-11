В Египте установят минимальные цены для отелей категории 4 и 5 звезд

Это делается, чтобы гарантировать должный уровень сервиса, объявили в министерстве туризма. Так, ночь в четырехвездочном номере будет стоить не менее 28 долларов с человека, в пятизвездочном – 40. Новые правила вступают в силу с 1 ноября.

Также накануне стало известно, что власти Египта в ближайшее время запустят внутренние авиарейсы между внутриконтинентальными Луксором и Абу-Симбелом с их достопримечательностями, с одной стороны – и с морскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх, с другой. Цена билета «туда-обратно», по предварительным данным, составит 99$ с человека.