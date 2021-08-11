РБК: основные российские банки довели ставки по депозитам до доковидных уровней

Это следует из аналитического отчета компании Frank RG, с которым ознакомился сайт РБК. Согласно этим данным, доходность вклада сроком до 1 года в среднем по 54-м крупнейшим банкам страны выросла до 5,3% годовых – это уровень декабря 2019-го. Только за последнюю неделю рост составил почти 2 десятых процентного пункта. Опрошенные РБК эксперты говорят, что ведущие игроки на рынке готовы и дальше поднимать ставки по депозитам, но уже не так сильно.

Эта тенденция наблюдается на фоне того, что Центробанк в последние месяцы тоже начал активно повышать ключевую ставку.