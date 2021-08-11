В Волгоградской области разогнали лагерь экоактивистов, протестовавших против трассы через заповедник ЮНЕСКО

Об этом сами активисты рассказали «Новой газете». Речь идет о биосферном резервате Волго-Ахтубинской поймы – там хотят построить скоростную магистраль, вырубив для этого несколько десятков тысяч деревьев (вместо них обещают высадить новые в другом месте).

Защитники заповедника разбили на месте предполагаемого строительства палатки. К ним приехала сначала противопожарная служба, а потом полиция и местная администрация, которая объявила, что те нарушают статью КоАП «правила охраны заповедников», и конфсиковала около 20 палаток – как орудия преступления.