Работы на кислородном трубопроводе во владикавказской больнице завершены

Об этом объявил врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев. По итогам тестовых проверок давление в системе по-прежнему сниженное, но уже незначительно. Довести его до полностью нормального обещают в ближайшее время.

В понедельник из-за прорыва трубы в реанимации этого госпиталя погибли 9 тяжелых ковидных пациентов. Реанимацию переключили на снабжение из резервных источников, но во вторник число жертв увеличилось до 11-ти. Возбуждено уголовное дело, главврач больницы задержан.