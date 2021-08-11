В Северной Осетии восстановили линию подачи кислорода в больницу Владикавказа, где погибли пациенты

Проводится тестирование всей системы. После этого будет восстановлен должный объем подачи кислорода во все отделения, сообщили в региональном Минздраве. Там отметили, что в настоящее время наблюдается небольшое снижение давления в системе кислородоснабжения. В отделениях реанимации есть полная обеспеченность кислородными баллонами. Ожидается поставка необходимого объема жидкого кислорода.

По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП с гибелью 11 человек стал прорыв трубы под землей. По факту происшествия начата проверка. Задержан главный врач медучреждения. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

