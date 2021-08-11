На Камчатке, как ожидается, изберут меру пресечения депутату-миллиардеру Игорю Редькину, который застрелил человека. Об этом сообщила его представитель Ольга Струченко.

Накануне Редькин сам признался в случившемся. По его словам, это произошло случайно, поскольку он принял человека за медведя, бродящего по свалке и угрожавшего местным жителям. Местные СМИ приводят другую версию. По словам местных жителей, пьяный Редькин приехал в поселок на дорогом вездеходе и упражнялся в стрельбе из карабина, стоимостью 2 миллиона рублей.

Политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман сказал «Эху», что охота всегда была статусным и престижным занятием среди элиты.

Владимир Гельман добавил, что охота была также популярна и у советской номенклатуры, а потом перешла и к нынешним элитам.

Жертвой камчатского депутата стал 30-летний местный житель Андрей Толстопятов. У него остались жена и двое детей. По словам адвоката миллиардера, он намерен выплатить семье погибшего денежную компенсацию. Редькин также сказал, что решил снять свою кандидатуру с выборов — бизнесмен планировал снова бороться за кресло в региональном парламенте. Позже в «Единой России» сообщили о его исключении из партии.