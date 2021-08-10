Меняйло утверждает, что внешнего воздействия на трубу для подачи кислорода в больнице Владикавказа не было

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло утверждает, что внешнего воздействия на трубу для подачи кислорода в больнице Владикавказа, где произошел прорыв и погибли пациенты, не было. Меняйло пообещал, что в ближайшие часы работы по врезке новой трубы для системы подачи кислорода будут завершены.

В пресс-службе правительства республики сказали, что давление подачи кислорода в больнице снизилось, сейчас подключены резервные системы, все пациенты обеспечиваются кислородом оттуда и из баллонов.

В пресс-службе Минздрава республики заверили ТАСС, что состояние пациентов стабильное. Они находятся на постоянном контроле медиков, мобилизованы все службы.

После гибели 9 пациентов из-за аварии с системой подачи кислорода арестован главный врач больницы. Следствие намерено просить о его аресте, — сообщается на сайте регионального Следственного комитета. 58-летнего медика подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей.