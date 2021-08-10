В Тверской области, как сообщает сайт газеты «Комсомольская правда», кота привлекли свидетелем по уголовному делу

Фотография протокола появилась сегодня в соцсетях. На снимке лист бумаги с оперативной информацией и снимок кота. Есть также печать и подпись следователя. Согласно подписи под фотографией, кот, лежащий на подлокотнике дивана, по факту причинения телесных повреждений пояснить ничего не смог. В комментариях пользователей поддержали хвостатого, отметив, что кот – не крыса. Некоторые переживают, как бы его из свидетелей не переквалифицировали в подозреваемого. Впрочем, тверские следователи пока не дали комментариев о том, настоящие ли это материалы дела или просто фейк.
2021-08-10T22:34:48+03:00
2021-08-10T22:34:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 10 августа 2021
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