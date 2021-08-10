В Тверской области, как сообщает сайт газеты «Комсомольская правда», кота привлекли свидетелем по уголовному делу

Фотография протокола появилась сегодня в соцсетях. На снимке лист бумаги с оперативной информацией и снимок кота. Есть также печать и подпись следователя. Согласно подписи под фотографией, кот, лежащий на подлокотнике дивана, по факту причинения телесных повреждений пояснить ничего не смог. В комментариях пользователей поддержали хвостатого, отметив, что кот – не крыса. Некоторые переживают, как бы его из свидетелей не переквалифицировали в подозреваемого. Впрочем, тверские следователи пока не дали комментариев о том, настоящие ли это материалы дела или просто фейк.