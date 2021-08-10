Лидер партии «Новые люди» Нечаев задекларировал самый большой доход среди отчитавшихся кандидатов в депутаты ГД

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев задекларировал самый большой доход среди отчитавшихся кандидатов в депутаты Госдумы. Основатель компании Faberlic заработал за год 4,4 миллиарда рублей. Это следует из отчета, опубликованного на сайте Центризбиркома.

Нечаев идет на выборы по федеральному списку партии. В качестве источников дохода он указал свою косметическую компанию, партию «Новые люди», микрофинансовую компанию «Международный центр кредитования» и банк ВТБ.

На данный момент о своем доходе и имуществе отчитались кандидаты от 13 партий. Среди тех, кто еще этого не сделал, единороссы.

