Состояние пациентов, находящихся в больнице Владикавказа, стабильное

Состояние пациентов, находящихся в больнице Владикавказа, где из-за проблем с подачей кислорода скончались 9 человек, стабильное. Они находятся на постоянном контроле медиков, мобилизованы все службы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики. Работы на месте прорыва магистральной трубы продолжаются. Ранее врио главы региона Сергей Меняйло сообщил, что давление кислорода в больнице снова упало. Он пообещал, что в течение двух часов работы по врезке новой трубы для системы подачи кислорода будут завершены.