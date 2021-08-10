Состояние пациентов, находящихся в больнице Владикавказа, стабильное

Состояние пациентов, находящихся в больнице Владикавказа, где из-за проблем с подачей кислорода скончались 9 человек, стабильное. Они находятся на постоянном контроле медиков, мобилизованы все службы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики. Работы на месте прорыва магистральной трубы продолжаются. Ранее врио главы региона Сергей Меняйло сообщил, что давление кислорода в больнице снова упало. Он пообещал, что в течение двух часов работы по врезке новой трубы для системы подачи кислорода будут завершены.
2021-08-10T22:33:05+03:00
2021-08-10T22:33:05+03:00
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22:33, 10 августа 2021
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