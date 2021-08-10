Губернатор Нью-Йорка демократ Эндрю Куомо подал в отставку на фоне расследования о сексуальных домогательствах

Политик не признал факты неподобающего поведения и до последнего отказывался покидать пост. Скандал с обвинениями губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах разгорелся в марте этого года, когда пять женщин из числа госслужащих штата выступили с обвинениями в адрес губернатора в неподобающем поведении — прикосновениях, комментариях и создании нездоровой рабочей обстановки. Генпрокурора Нью-Йорка начала расследование — как и контролируемая демократами законодательная ассамблея штата. Президент Джо Байден тогда заявил, что если обвинения подтвердятся, то Куомо должен уйти в отставку, несколько демократов призвали Эндрю Куомо уйти еще тогда, в марте. Но губернатор все обвинения отрицал и уходить отказался, заявив, что не поддастся культуре отмены. Однако расследование, результаты которого генпрокуратур штата Летиша Джеймс опубликовала неделю назад, обвинения подтвердили — и выявили новых жертв, всего 11 женщин из числа госслужащих штата. Уйти в отставку Куомо уже призвал Джо Байден, но и тогда губернатор отказался, а его адвокат яростно защищала клиента в медиа вплоть до вчерашнего дня. Параллельно с этим демократы Законодательной ассамблеи штата почти завершили расследование и готовились вынести губернатору импичмент, для чего у них уже было необходимое большинство голосов. По последним опросам, 70% жителей Нью-Йорка считали, что Куомо должен уйти, в том числе 57% демократов.

Эндрю Куомо трижды избирался губернатором и руководил Нью-Йорком с 2011 года. Решение о его отставке вступает в силу через две недели.