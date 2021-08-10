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22:05, 10 августа 2021

Талибы контролируют порядка 65% территории Афганистана

Правительственные силы серьезно ослаблены выводом войск США и НАТО, — сообщил на брифинге в Брюсселе представитель структур ЕС на условиях анонимности. По его словам, задачу противостоять боевикам выполняют афганские силы специального назначения численностью около 75 тысяч человек. Он назвал это наиболее боеспособными частями, на подготовку которых инструкторы НАТО делали упор. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что афганское правительство располагает достаточными вооруженными силами, чтобы дать отпор. Между тем, они продолжают захватывать все новые и новые территории. Только за последние сутки боевики взяли под контроль два административных центра, а за неделю – уже восемь.

В ООН серьезно обеспокоены преступлениями талибов в Афганистане, — заявила пресс-секретарь Верховного комиссара по правам человека Равина Шамдасани.

Противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в России движения Талибан продолжается в Афганистане не первый год. Оно резко обострилось на фоне вывода американских войск и их союзников.

Сегодня началась очередная встреча по афганскому мирному урегулированию с участием представителей России и США. Заседания будут проходить еще два дня.


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