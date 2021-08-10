Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации на приграничных с Белоруссией территориях

Это связано с наплывом нелегальных мигрантов из этой страны, — сообщает агентство Delfi. Мера будет действовать с завтрашнего дня до 10 ноября. На время ЧС в этих районах госучреждения не будут принимать заявления на статус беженца, кроме того, пограничникам и военным разрешается использовать силу и спецсредства, чтобы возвращать нелегалов назад в Белоруссию. Как сообщается, только за последние сутки на границе двух стран были задержаны свыше 200 человек. Это в семь раз больше, чем за весь прошлый год. В соседней Литве режим ЧС действует уже с конца июля. Страна начала строительство забора на границе с Белоруссией.

Миграционный кризис начался после того, как Александр Лукашенко заявил, что после введенных санкций Минск более не намерен защищать Европу от мигрантов.