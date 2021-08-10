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22:03, 10 августа 2021

Во Владикавказе задержан главврач больницы, где из-за проблем с подачей кислорода умерли несколько человек

Его могут обвинить по уголовной статье. Главный врач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, как считают следователи, может быть причастен к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть пациентов. Ранее региональные власти объявили о том, что в его учреждении вчера вечером из-за прорыва кислородной трубы скончались девять человек, тяжело болевших коронавирусной инфекцией. Утром умерли еще двое, но их смерти с этой трагедией не связывают.

«Новая газета» пишет, что о неполадках с подачей кислорода было известно еще весной – специалисты Ростехнадзора составили соответствующий протокол в марте. Также о неполадках в системе разводки кислорода говорили и на аппаратном совещании исполняющего обязанности главы региона. Оно прошло за несколько часов до трагедии.

Тем временем интернет-издание Baza сообщило, что, по непроверенной информации, проблемы с этой системой начались еще в воскресенье. По этим данным, смесь, которая поступала по трубам, была недостаточно насыщена кислородом. В таком случае, как отмечает издание, умерших из-за этого инцидента может быть больше, чем указано в официальных данных.

Ранее заместитель главного врача больницы Яна Гутиева рассказывала агентству ТАСС, что в тот же день планировалось запустить вторую линию подачи кислорода, но трагедия произошла буквально за час до этого.


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