Талибы захватили очередной административный центр — уже восьмой за неделю

Они взяли под контроль город Пули-Хумри в провинции Баглан на северо-востоке страны, — сообщает газета The New York Times. Отмечается, что город, расположенный примерно в 230 километрах от Кабула, был взят без боев. Ранее сегодня боевики запрещенного в России движения Талибан взяли под контроль столицу провинции Фарах у иранской границы.
2021-08-10T21:36:15+03:00
2021-08-10T21:36:15+03:00
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21:36, 10 августа 2021
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