Талибы захватили очередной административный центр — уже восьмой за неделю

Они взяли под контроль город Пули-Хумри в провинции Баглан на северо-востоке страны, — сообщает газета The New York Times. Отмечается, что город, расположенный примерно в 230 километрах от Кабула, был взят без боев. Ранее сегодня боевики запрещенного в России движения Талибан взяли под контроль столицу провинции Фарах у иранской границы.