В больнице Владикавказа, где в результате аварии погибли 9 пациентов с COVID-19, произошло падение давления кислорода

В больнице Владикавказа, где в результате аварии погибли 9 пациентов с коронавирусом, произошло падение давления кислорода. В течение ближайших часов будут завершены работы по врезке новой трубы для кислородной системы, — пообещал временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Меняйло. Он отметил, что кислород в наличии есть. Его количество достаточно для поддержания больных в реанимации. Меняйло также добавил, что в больнице нет кислородной станции, а только емкости с кислородом, которые были поставлены 6-8 лет назад и не были зарегистрированы.
2021-08-10T21:34:49+03:00
2021-08-10T21:34:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2885340-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:34, 10 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...