В больнице Владикавказа, где в результате аварии погибли 9 пациентов с COVID-19, произошло падение давления кислорода

В больнице Владикавказа, где в результате аварии погибли 9 пациентов с коронавирусом, произошло падение давления кислорода. В течение ближайших часов будут завершены работы по врезке новой трубы для кислородной системы, — пообещал временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Меняйло. Он отметил, что кислород в наличии есть. Его количество достаточно для поддержания больных в реанимации. Меняйло также добавил, что в больнице нет кислородной станции, а только емкости с кислородом, которые были поставлены 6-8 лет назад и не были зарегистрированы.