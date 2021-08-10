Власти Египта планируют запустить внутренние рейсы между курортами Красного моря и популярными достопримечательностями

Власти Египта планируют запустить внутренние рейсы между курортами Красного моря и популярными туристическими достопримечательностями. Авиабилет туда-обратно обойдется в 99 долларов, — сообщили в министерстве туризма страны. В понедельник стартовали первые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх после почти шестилетнего перерыва. Пока их выполняют авиакомпании «Россия» и «Египетские авиалинии». По словам туроператоров, рейсы заполнены на 100%. Еще несколько российских перевозчиков уже получили допуск от Росавиации и ожидают разрешения оперативного штаба.
2021-08-10T21:06:34+03:00
2021-08-10T21:06:34+03:00
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21:06, 10 августа 2021
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