В столице США в Вашингтоне вводится обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников округа Колумбия

Они должны привиться до 19 сентября. По истечении отведенного срока, их обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест, — написал в Твиттере мэр города Мюриэл Боузер. Как пояснила телекомпания NBC, которая транслировала его выступление, отказаться от вакцинации могут те, у кого есть медицинские противопоказания и кому это не позволяют религиозные убеждения. Ранее власти штата Вашингтон ввели обязательную вакцинацию для большинства госслужащих и медицинских работников. Это же требование касается подрядчиков и волонтеров, работающих с пожилыми людьми. Полный курс вакцинации они должны пройти до 18 октября. Кроме того, агентство Reuters сообщало со ссылкой на представителя Белого дома о планах американской администрации ввести обязательную вакцинацию для въезжающих в страну иностранцев.