Парламент Литвы одобрил пакет законов по постройке заграждения на границе с Белоруссией

Министр внутренних дел Агне Билотайте в интервью агентству Рейтер назвала строительство заграждения государственным проектом особой значимости: «Нам необходима твёрдая и надёжная граница. Без физического барьера у нас не будет эффективной охраны. После принятия закона этот объект, этот физический барьер можно будет построить в максимально короткие сроки, в два раза быстрее. Мы надеемся, что удастся это сделать за год». На границе с Белоруссией намечено построить четырехметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки. Ориентировочная стоимость работ составит 152 млн евро.