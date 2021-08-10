Парламент Литвы одобрил пакет законов по постройке заграждения на границе с Белоруссией

Министр внутренних дел Агне Билотайте в интервью агентству Рейтер назвала строительство заграждения государственным проектом особой значимости: «Нам необходима твёрдая и надёжная граница. Без физического барьера у нас не будет эффективной охраны. После принятия закона этот объект, этот физический барьер можно будет построить в максимально короткие сроки, в два раза быстрее. Мы надеемся, что удастся это сделать за год». На границе с Белоруссией намечено построить четырехметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки. Ориентировочная стоимость работ составит 152 млн евро.
2021-08-10T21:05:24+03:00
2021-08-10T21:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 10 августа 2021
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