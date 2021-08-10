Власти Якутска призывают жителей оказать посильную материальную помощь для противодействия пожарам

Об этом говорится в обращении председателя городской думы Альберта Семенова. Он отметил, что ситуация с лесными пожарами в республике очень тревожная и серьезная. На борьбу с ними брошены республиканские федеральные силы, однако большую помощь оказывают и простые люди. Из числа работников городских предприятий, учебных заведений и трудовых коллективов были созданы отряды для тушения пожаров, а на закупку снаряжения и питание направлены средства, поступившие от всех неравнодушных жителей, но сил и средств не хватает.

Ранее главный лесничий Якутии Сергей Сивцев сообщил, что пожары подошли к границе столичного городского округа. На тушение вместе с группой добровольцев, по данным местных СМИ, прибыл мэр Якутска Евгений Григорьев.

Якутия является одним из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса, с 8 августа в республике введен режим ЧС. По последним данным, площадь возгораний приблизилась к полутора миллионам гектар.

